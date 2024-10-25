Стрельба в Коркине: задержан подозреваемый в покушении на убийство двух человек

В Коркине задержан подозреваемый в покушении на убийство двух человек

Полицейские задержали в Челябинской области жителя Коркина, которого подозревают в покушении на убийство двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Вечером 24 октября 58-летний местный житель в одном из домов на улице Троицкой выстрелил из огнестрельного оружия в находящихся рядом 37-летнего и 29-летнего мужчин. Посте нападения он скрылся.

Раненых с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Врачи оказали им квалифицированную медпомощь.

Полицейские, следователи и сотрудники УФСБ установили личность подозреваемого в стрельбе и задержали его. Сейчас мужчина находится в следственных органах. Огнестрельное оружие у него изъято.

В Коркине Челябинской области местные жители устроили беспорядки, когда узнали, что 17-летнего цыгана подозревают в убийстве 40-летней местной жительницы, работавшей в такси и подвозившей юношу домой. Люди напали на диаспору, подожгли два дома и несколько машин.

Молодого цыгана задержали и возбудили уголовное дело, ход его расследования находится в центральном аппарате СКР. К делу подключилась прокуратура. После беспорядков задержали около 20 человек.