Прокурор Челябинской области выехал в Коркино, где убили таксистку

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в Коркино для координации действий правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении. дома № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины

Вечером 23 октября, в машине недалеко от дома № 1 по улице Ватутина нашли тело занимавшейся частным извозом женщины.

В Коркине Челябинской области местные жители устроили беспорядки после того, как узнали, что 17-летнего цыгана подозревают в убийстве 40-летней местной жительницы. Люди напали на диаспору, подожгли два дома и несколько машин.

Толпа озлобилась на цыган после того, как 17-летнего подростка заподозрили в убийстве 40-летней женщины, которая его подвозила домой. Юношу уже задержали. Возбуждено уголовное дело.