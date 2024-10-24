В Коркине толпа подожгла два цыганских дома после убийства женщины подростком

В Коркине Челябинской области силовики сдерживают толпу, которая устроила самосуд над цыганами после убийства 40-летней женщины, в котором подозревают 17-летнего представителя диаспоры. Толпа подожгла два цыганских дома, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что жители Коркина устроили самосуд над цыганами. Они подожгли два дома и несколько автомобилей. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС.

Представители диаспоры стремительно уезжают в соседний населенный пункт Еманжелинск. На месте работают силовики. Уже задержаны минимум пять человек, которые активнее всех участвовали в беспорядке и крушили все вокруг.

Толпа озлобилась на цыган после того, как 17-летнего подростка заподозрили в убийстве 40-летней женщины, которая его подвозила домой. Юношу уже задержали и возбудили уголовное дело, ход его расследования находится в центральном аппарате Следственного комитета России. Местные власти обещали оказать всю необходимую помощь семье погибшей.