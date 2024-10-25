Во время беспорядков в Коркино в скорую обратились три человека

В скорую во время беспорядков в Коркино Челябинской области, где была убита таксистка, обратились три человека, пишет ТАСС.

На данный момент беспорядки уже закончились. Всего задержали 20 человек.

В Коркине Челябинской области местные жители устроили беспорядки после того, как узнали, что 17-летнего цыгана подозревают в убийстве 40-летней местной жительницы. Люди напали на диаспору, подожгли два дома и несколько машин.

Толпа озлобилась на цыган после того, как 17-летнего подростка заподозрили в убийстве 40-летней женщины, которая его подвозила домой. Юношу уже задержали. Возбуждено уголовное дело.