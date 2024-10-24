сегодня в 22:27

В Коркине после беспорядков задержали около 20 человек

В Коркине Челябинской области местные жители устроили беспорядки после того, как узнали, что 17-летнего цыгана подозревают в убийстве 40-летней местной жительницы. Люди напали на диаспору, подожгли два дома и несколько машин, пишет Baza .

На место происшествия едут сотрудники МЧС. Силовики сдерживают толпу и арестовывают самых буйных. В результате беспорядков загорелись минимум два дома и несколько машин.

По предварительной информации, число задержанных уже достигает примерно 20 человек.

Представители диаспоры покидают населенный пункт. Они уезжают в соседний Еманжелинск.