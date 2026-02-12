Следком начал проверку по факту ухода двух сестер в секту в Петербурге

Следственный комитет России начал проверку по факту исчезновения женщины с двумя детьми в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно после выхода материала на федеральном телеканале, где говорилось о пропаже матери и ее дочерей, младшая из которых не достигла совершеннолетия, сообщает Следком .

Предварительно известно, что пропавшая женщина, предположительно, связана с сектантами, в чьи деструктивные религиозные взгляды она могла втянуть своих детей, в том числе несовершеннолетнюю дочь. Эта информация стала основанием для начала служебной проверки.

Петербургское подразделение Следственного комитета уже приступило к процессуальной проверке обстоятельств исчезновения. Следователи выясняют все детали произошедшего.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю городского следственного управления Павлу Выменцу, чтобы тот предоставил отчет о результатах проверки и лично участвовал в розыске исчезнувших людей.

Ранее сообщалось, что две девочки 11 и 18 лет пропали в Петербурге, когда старшая из них вела младшую в школу. Позднее дети вышли на связь в присутствии матери и заявили, что имеют право жить там, где захотят. Из религиозных соображений они отказались от документов и средств связи.

