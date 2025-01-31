Скандального адвоката обманули на 100 тысяч долларов при покупке бриллиантов

Сама покупка состоялась еще семь лет назад. Тогда Шнайдер обратилась к торговцу ювелирными изделиями по имени Дмитрий. Мужчина продал ей серьги с якобы природными бриллиантами по 2,5 карата.

Торговец уверял, что серьги — это не просто украшение, показывающее статус владелицы. Он отметил, что в будущем бриллианты только увеличатся в цене. Также он заявил, что вернуть серьги можно будет в любой момент, если они не понравятся.

Недавно женщина решила продать украшение, ведь ее бриллианты на сегодняшний день должны были стоить уже 118 тыс. долларов. Это без учета самого изделия.

После Нового года Шнайдер связалась со специалистами, предъявив им необходимые сертификаты. Те обнаружили, что бриллианты в серьгах — выращенные. Оказалось, что они не стоили тех денег, которые за них отдала адвокат.

Шнайдер обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку.

Ранее В Петербурге с ушей умершей пенсионерки исчезли старинные серьги с бриллиантами. Полиция проводит проверку.