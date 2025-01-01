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В Петербурге с ушей умершей пенсионерки исчезли старинные серьги с бриллиантами

В Санкт-Петербурге старинные серьги с бриллиантами исчезли с ушей умершей пожилой женщины. Полиция проводит проверку, сообщает «Фонтанка» .

Кража произошла при доставке тела петербурженки из пансионата в городской морг. Пропажу заметила дочь пенсионерки, которая написала заявление в полицию.

Руководство пансионата утверждает, что при передаче тела серьги были на месте. При этом в морг ее доставили без драгоценностей.

Заявительница еще не оценила сумму ущерба, однако заявила, что на матери были старинные серьги с двумя бриллиантами.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

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