В Петербурге с ушей умершей пенсионерки исчезли старинные серьги с бриллиантами
Фото - © Freepik.com
В Санкт-Петербурге старинные серьги с бриллиантами исчезли с ушей умершей пожилой женщины. Полиция проводит проверку, сообщает «Фонтанка».
Кража произошла при доставке тела петербурженки из пансионата в городской морг. Пропажу заметила дочь пенсионерки, которая написала заявление в полицию.
Руководство пансионата утверждает, что при передаче тела серьги были на месте. При этом в морг ее доставили без драгоценностей.
Заявительница еще не оценила сумму ущерба, однако заявила, что на матери были старинные серьги с двумя бриллиантами.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее в центре Москвы обокрали российского актера Даниила Галушку. У артиста украли наличные, духи и наушники. Ущерб от кражи оценили в 112 тыс. рублей.