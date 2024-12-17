В центре Москвы обокрали киноактера
Деньги, часы и духи украли у актера Галушки в центре Москвы
Российского актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы. У артиста украли наличные, духи и наушники, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Личные вещи и деньги 27-летнего Галушки были украдены из машины актера днем 13 декабря. Его автомобиль был припаркован на Новом Арбате. Сам Галушка, предварительно, не пострадал.
Ущерб от кражи оценили в 112 000 рублей. Правоохранители начали расследование.
Даниил Галушка — актер, сценарист, режиссер и продюсер. Он известен по работе над сериалом «Бедный олигарх».
Ранее подмосковная Росгвардия задержала подозреваемого в краже еды и алкоголя из гипермаркета. Им оказался 45-летний житель Донецкой Народной Республики.