В центре Москвы обокрали киноактера

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Деньги, часы и духи украли у актера Галушки в центре Москвы

Российского актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы. У артиста украли наличные, духи и наушники, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Личные вещи и деньги 27-летнего Галушки были украдены из машины актера днем 13 декабря. Его автомобиль был припаркован на Новом Арбате. Сам Галушка, предварительно, не пострадал.

Ущерб от кражи оценили в 112 000 рублей. Правоохранители начали расследование.

Даниил Галушка — актер, сценарист, режиссер и продюсер. Он известен по работе над сериалом «Бедный олигарх».

Ранее подмосковная Росгвардия задержала подозреваемого в краже еды и алкоголя из гипермаркета. Им оказался 45-летний житель Донецкой Народной Республики.

