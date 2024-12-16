Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в краже из гипермаркета

Инцидент произошел днем в одном из охраняемых гипермаркетов. Получив сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место. Выяснилось, что гражданин попытался пронести за линию кассового аппарата продукты питания и алкоголь. Охранник магазина заметил подозрительные действия мужчины и нажал тревожную кнопку.

Правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Им оказался 45-летний житель ДНР. По данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.