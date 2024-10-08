СК завел дело на водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП в Серпухове

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело в отношении водителя грузовика, который устроил массовое ДТП на 103 км трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК России — оказание услуг по перевозке грузов, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть троих человек.

7 октября водитель большегруза столкнулся с легковыми машинами. Это привело к гибели троих людей.

До этого в ГУ МВД России по Московской области тоже возбудили дело в отношении водителя грузовика из-за нарушения ПДД и правил использования транспортных средств, из-за которых два и более человек погибли. Водитель самосвала задержан.

Столкновение с грузовиком унесло жизни членов семьи Барковых из Щелкова. Из-за ДТП умерла жена Ирина, супруг Василий и их сын Николай. Они передвигались на одной машине.