Стали известны имена погибших в результате жуткого ДТП в Серпухове

В результате жуткого ДТП, которое произошло в понедельник в Серпухове, погибла семья из трех человек, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Авария унесла жизни членов семьи Барковых из Щелкова. В результате ДТП погибли муж Василий, супруга Ирина и их 39-летний сын Николай. Все они ехали в одном автомобиле.

Авария произошла 7 октября на 103 км трассы М-2 «Крым» в г. о. Серпухов. В результате три человека погибли, еще столько же были травмированы.

Всего были повреждены 12 автомобилей. Ранее была озвучена версия, что авария могла произойти из-за отказа тормозов у большегруза, который протаранил семь легковушек.

За рулем самосвала, устроившего массовое ДТП, находился 45-летний дальнобойщик Владимир Т. Водитель признался, что задремал. Однако версия с отказом тормозов все еще рассматривается.