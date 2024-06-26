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СК возбудил дело после схода 9 вагонов пассажирского поезда с рельсов в Коми

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на железной дороге в Республике Коми, где с рельсов сошли 9 вагонов пассажирского состава, пишет РИА Новости .

Инцидент произошел на перегоне Инта-1 — Угольный, поезд следовал из Воркуты в Новороссийск. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Предварительно установлено, что авария на железной дороге произошла спустя 10 минут после отправления состава. В настоящее время из-за схода вагонов движение других поездов приостановлено.

В Сети также появилось видео с места происшествия. На кадрах видны опрокинутые на бок вагоны с официальной символикой РЖД. Из их окон вытаскивают пассажиров. Пути размыты.

Предварительно, погибших в результате ЧП нет. Пострадали 12 человек, точное количество получивших травмы устанавливается.