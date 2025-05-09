СК возбудил дело о проникновении подростков в сгоревший «Крокус Сити Холл»

Следователи ГСУ СК России по Подмосковью возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) после проникновения подростков в согревший после теракта концертный зал «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба СКР.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее в Сети появилось видео, на котором подростки проникли в «Крокус». Там показано, что молодой человек катается на электросамокате по пострадавшему от пожара концертному залу.

Оперативно полицейские установили личности подростков на видеоролике. Ими оказались ребята 2009 года рождения, один из них катался на электросамокате, а второй снимал. Их доставили в следственные органы.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники вошли в здание и открыли стрельбу по посетителям. После этого они подожгли концертный зал. Завалы разбирали на протяжении пяти суток. Во время трагедии были убиты 144 человека.