Полиция Красногорска проверит видео, на котором подростки проникли в «Крокус»

Полицейские в городском округе Красногорск в Московской области проверяют ролик, на котором подростки проникли в «Крокус». На видео молодой человек катается на электросамокате по пострадавшему от пожара концертному залу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские выясняют личность молодого человека, который ездит на самокате. Также они идентифицируют оператора, снимавшего нарушителя правопорядка. После проверки будет принято решение в рамках законодательства.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что молодые люди пробрались в здание «Крокуса» и сняли видео, после чего выложили в интернет. На записи молодой человек едет на арендованном электросамокате. Сзади у него стоит огнетушитель, из которого идет белый дым.

Теракт в «Крокусе» случился 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники вошли в строение и открыли стрельбу по посетителям. После этого они подожгли концертный зал. Завалы разбирали на протяжении пяти суток. Во время трагедии были убиты 144 человека.

Ранее уголовное дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» поступило в Первый западный окружной военный суд в Петербурге. Мужчине вменяют оправдание терроризма в интернете.