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Дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» поступило в военный суд

Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» Николая Конашенка* об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в Петербурге, сообщает РИА Новости .

Ему вменяют оправдание терроризма с использованием сети «Интернет».

По версии следствия, он опубликовал в интернете определенные высказывания, содержащие признаки оправдания террористического акта, совершенного в концертном зале «Крокус сити холлаю

Ранее в список террористов попал автор скандальных постов о «Крокусе» и художник Николай Конашенок. Ему предъявили обвинение за публичное оправдание теракта 27 марта. Суд арестовал Конашенка на время расследования — до 25 мая.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать людей, а затем подожгли концертный зал. Завалы разбирали 5 дней. В результате трагедии погибли 144 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.

* внесен в перечень террористов и экстремистов.