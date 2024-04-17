Автор скандальных постов о «Крокусе» попал в список террористов

Оправдавшего теракт в «Крокусе» художника Конашенка внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов художника Николая Конашенка. В марте он публиковал посты, в которых оправдывал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС .

Данные супруга бывшего директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской появились на сайте Росфинмониторинга. В сообщении ведомства указано, что Конашенок родился в Ленинграде 17 июля 1982 года.

27 марта ему предъявили обвинение за публичное оправдание террористического акта. Суд арестовал художника на время расследования — до 25 мая.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать людей, а затем подожгли концертный зал. Завалы разбирали 5 дней. В результате трагедии погибли 144 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.