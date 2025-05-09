Полиция задержала тиктокеров, снявших скандальное видео в «Крокусе»

Полиция установила личности подростков, проникших на территорию сгоревшего зала «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале ,

Ими оказались подростки 2009 года рождения, один из них катался на электросамокате, а второй снимал.

Их доставили в следственные органы. По словам Волк, принято процессуальное решение.

До этого в сети было опубликовано видео, на котором подросток катается на каршеринговом электросамокате среди обгоревших конструкций концертного зала.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что молодые люди пробрались в здание «Крокуса» и сняли видео, после чего выложили в интернет. На записи молодой человек едет на арендованном электросамокате. Сзади у него стоит огнетушитель, из которого идет белый дым.

Теракт в «Крокусе» случился 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники вошли в строение и открыли стрельбу по посетителям. После этого они подожгли концертный зал. Завалы разбирали на протяжении пяти суток. Во время трагедии были убиты 144 человека.

Ранее уголовное дело автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» поступило в Первый западный окружной военный суд в Петербурге. Мужчине вменяют оправдание терроризма в интернете.