Сенатор Алексей Пушков прокомментировал нарастающий торговый конфликт между США и Европейским союзом, назвав его следствием фундаментального ослабления экономической мощи Вашингтона в XXI веке.

«США уже не способны конкурировать на условиях „свободного рынка“ с новыми центрами экономической силы. Эгоистический империализм Трампа лишь обнажает эту новую реальность» — заявил политик.

По мнению Пушкова, администрация американского президента пытается решить структурные проблемы за счёт Европы, следуя доктрине «Америка превыше всего».

«Истинная причина конфликта — нежелание Вашингтона продолжать субсидировать европейскую безопасность через НАТО», — пояснил сенатор. Требования увеличить взносы и торговые пошлины — две стороны одной медали: США больше не могут быть «спонсором» Запада, отметил он.

Подобная политика ведёт к переформатированию всей системы международных отношений. Введенные Трампом 30%-ные пошлины на европейские товары и ультиматумы по финансированию НАТО ускоряют процесс экономического размежевания, заставляя ЕС искать альтернативные модели сотрудничества в обход атлантического партнёрства.