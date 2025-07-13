Лидер КНДР заверил Лаврова в верности союзническим обязательствам

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Во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Вонсане председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подтвердил готовность Пхеньяна поддерживать действия Москвы на Украине, сообщает ТАСС .

Как передало Центральное телеграфное агентство Кореи, северокорейский лидер подчеркнул, что «КНДР и впредь будет безусловно поддерживать все меры России по коренному решению украинской ситуации в духе межгосударственного договора».

Ким Чен Ын выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия «добьётся победы в защите своих ключевых интересов».

ти заявления прозвучали после переговоров Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, где Пхеньян подтвердил поддержку целей специальной военной операции.