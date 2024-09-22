СК: умер третий ребенок из отравившейся пельменями семьи из Красноярского края

В Красноярском крае скончался третий ребенок из семьи, которая купила сделанные вручную пельмени и отравилась. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из магазина, где приобретали продукцию пострадавшие, все виды полуфабрикатов, сообщает ТАСС со ссылкой на СК по региону.

SHOT Проверка отмечает, что третьей погибшей стала 11-летняя девочка. При этом мужчина, открывший магазин «Олимп» в селе Красная Сопка, где, предположительно, и был куплен продукт, останется на свободе до выяснения обстоятельств.

Сейчас его допрашивают. Магазин продолжает функционировать.

Двое детей умерли 21 сентября в Красноярском крае после того, как съели пельмени и курицу. Само отравление произошло вечером 20 сентября.

Муж, жена и четыре ребенка в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, поужинали пельменями и курицей из магазина. На следующее утро их начало тошнить, пришлось вызывать скорую помощь. В больнице шестилетняя девочка и 13-летний подросток умерли. Остальным членам семьи до сих пор плохо.

Позже оказалось, что пельмени были изготовлены не на заводе или фабрике, а в домашних условиях. Мужчина купил их и курицу на развес. Происхождение обоих продуктов до сих пор неизвестно.