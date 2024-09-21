Отец умерших в Красноярском крае детей купил пельмени и курицу на развес

Пельмени, из-за которых погибли мальчик и девочка из многодетной семьи в Красноярском крае, были изготовлены в домашних условиях, а не на предприятии. В магазине села Красная сопка их реализовывали на развес, сообщает SHOT Проверка .

Родители двух детей, которые съели пельмени и умерли, приобрели продукцию в магазине «Олимп» на улице Центральной. Еда была домашней, а не изготовленной на заводе.

В этом же магазине семья купила и курицу. Ее происхождение неизвестно.

Владельца магазина «Олимп» обнаружили в Красноярске. В ближайшее время его опросят сотрудники правоохранительных органов.

«Олимп» не закрыли, однако товары, которые вызывают подозрение, забрали. Делом занимается Следственный комитет по Красноярскому краю.

Смертельное отравление произошло вечером 20 сентября в селе Красная Сопка. Семейная пара вместе с двумя детьми в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет ела на ужин курицу и пельмени. Они были куплены в магазине.

На следующий день всех членов семьи начало тошнить. Они вызвали скорую и отправились в больницу. Там шестилетняя девочка и 13-летний подросток умерли.