В Красноярском крае двое детей смертельно отравились курицей и пельменями

Двое детей скончались в Красноярском крае после того, как съели пельмени и курицу. Они были куплены в одном из местных магазинов, сообщает SHOT .

Инцидент произошел вечером 20 сентября в селе Красная Сопка. Семейная пара вместе с четырьмя детьми в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет ела курицу и пельмени у себя в доме. Продукты купили в одном из местных магазинов.

На следующий день все члены семьи начали испытывать тошноту и рвоту. Затем приехали сотрудники скорой помощи и отвезли их в госпиталь. Там шестилетняя девочка и 13-летний подросток умерли.

Остальным членам семьи по-прежнему физически плохо. Открыто уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

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