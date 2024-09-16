сегодня в 17:32

В Подмосковье в продаже нашли некачественный лук от ООО «Чиполлино»

В торговом обороте в Подмосковье выявлен некачественный репчатый свежий лук, который произведен ООО «Чиполлино» (Удмуртия, Завьяловский район, д. Мещеряки, ул. Прудовая, д. 7А), сообщается на сайте управления Роспортебнадзора по региону.

Специалисты выявили, что по указанному адресу изготовителя продукции нет.

Скорее всего товар производился нелегально. Информация об этом была направлена в правоохранительные органы.

Продукция от ООО «Чиполлино» изготавливается неизвестными, в непонятных условиях, а маркировка дает недостоверные сведения. Этот продукт может быть опасен в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.