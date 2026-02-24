Фото - © ГСУ СК России по г. Москве

сегодня в 11:12

СК: причиной гибели сотрудника ДПС у Савеловского вокзала в Москве стал подрыв

В рамках расследования уголовного дела о взрыве на площади Савеловского вокзала в Москве выяснилось, что преступник скончался на месте происшествия. Причиной гибели сотрудника ДПС стал подрыв, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ночью с 23 на 24 февраля к сотрудникам Госавтоинспекции УВД по СВАО, находившимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования, подошел неизвестный, а затем случилась детонация взрывного устройства. Один полицейский погиб, еще двое пострадали.

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизы, в том числе генетическую и взрывотехническую. Устанавливается личность второго погибшего мужчины, изучаются видео с камер наблюдения, свидетелей допрашивают.

Пострадавшие правоохранители находятся в стабильно тяжелом состоянии. Медики оказывают им помощь. У сотрудников полиции диагностированы множественные осколочные раны ног, рук и тела.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что семьям погибшего и пострадавших полицейских окажут необходимую помощь. У погибшего в результате взрыва 34-летнего старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко остались жена и двое несовершеннолетних детей.

