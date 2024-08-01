СК опроверг гибель человека при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле

Следственное управление СК РФ по Свердловской области не подтвердило распространившуюся в СМИ информацию о гибели человека при частичном обрушении пятиэтажки после взрыва газа в Нижнем Тагиле, сообщает ТАСС .

В Сети распространилась информация, что сотрудники МЧС достали из-под завалов обрушившегося дома тело человека. Однако следователи не подтвердили эту информацию.

По данным МЧС, на месте происшествия работают не только спасатели, но и психологи. Они оказывают помощь пострадавшим и их семьям.

«К поисково-спасательным работам привлечены 6 кинологических расчетов. Всего задействованы более 220 специалистов и 55 единиц техники», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Около 12:00 по местному времени в Нижнем Тагиле произошел взрыв в одной из пятиэтажек, после чего дом частично обрушился. У находящихся рядом строений выбило окна.