Сюр в суде: неизвестный ворвался на заседание и требовал приобщить к делу свой сон

В Лефортовский суд Москвы на заседание по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства ворвался мужчина и заявил, что он прокурор. Также неизвестный потребовал приобщить к делу свой сон, сообщает SHOT .

В начале сентября иск Екатерины Мизулиной к дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву и журналисту-иноагенту Юрию Дудю* поступил в суд. С ответчиков требуют компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

Неизвестный на суде рассказал, что ему приснилось, как Лебедев собрал на полянке в лесу адвоката Ахильгова, Дудя*, Мизулину. Он предложил поучаствовать в «лукавстве» и заявил, что обстановка в России неспокойная, поэтому ему и его жене надо сменить фамилию. После этого он сказал, что косвенно упомянет новую фамилию в интервью у Дудя*, а еще раскритикует деятельность Лиги безопасного интернета. Мизулина поддержала предложение. Она сказала во сне, что в этом случает подаст на Лебедева в суд на 10 млн долларов, эти деньги будут пожертвованы на спецоперацию.

На заседании странный мужчина кричал, перебивал судью. А когда закончил пересказывать сон, то выбежал из здания суда.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.