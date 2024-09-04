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Иск Мизулиной к дизайнеру Лебедеву и иноагенту Дудю* поступил в суд

Иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву и журналисту-иноагенту Юрию Дудю* поступил в Лефортовский районный суд города Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Иск подан не только от имени Мизулиной, но и от Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета».

Истцы считают, что дизайнер и журналист распространили недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство главы ассоциации и самого сообщества.

Организация будет требовать компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Деньги, по словам Мизулиной, будут направлены на помощь семьям участников спецоперации.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.