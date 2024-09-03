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Екатерина Мизулина подала в суд на блогеров Дудя* и Лебедева

Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали в московский суд на блогеров Юрия Дудя* и Артемия Лебедева, сообщает ТАСС .

Иск связан с защитой чести и достоинства. Дело будет рассматриваться в Лефортовском суде Москвы.

Ранее Мизулина заявила, что собирается подавать в суд в связи с интервью Лебедева журналисту Дудю*, которое содержит сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию лично ее, а также Лиги.

Организация будет требовать компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Деньги, по словам Мизулиной, будут направлены на помощь семьям участников спецоперации.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.