Правоохранители задержали в Чите должника по алиментам из Чернышевска

В аэропорту Читы задержали 46-летнего жителя Чернышевска, находившегося в федеральном розыске за неуплату алиментов, сообщает «Царьград» .

Сотрудники правоохранительных органов установили личность пассажира. О задержании сообщил МАКС-канал «Забайкальское ЛУ МВДТ».

После задержания мужчину передали инициатору розыска.

За уклонение от уплаты алиментов ему может грозить до одного года лишения свободы.

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