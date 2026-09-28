сегодня в 15:15

Забайкалье заняло третье место по туристической привлекательности в ДФО

Забайкальский край вошел в тройку самых привлекательных для туристов регионов Дальнего Востока по итогам 2025 года, сообщает «Царьград» .

Русское географическое общество включило в общероссийский рейтинг 23 региона. Забайкалье заняло 16-е место с индексом 0,36. Такой же показатель получили Севастополь, Якутия, Тамбовская, Новосибирская и Тульская области, а также Хабаровский край.

Общероссийский список возглавили Москва (0,65), Санкт-Петербург (0,61) и Краснодарский край (0,60). На Дальнем Востоке Забайкалье уступило Приморскому краю (0,41) и Камчатке (0,37).

По оценке специалистов, дальневосточные регионы принимают около 3% внутреннего туристического потока и не входят в число федеральных лидеров. Эксперты видят перспективы для экологического туризма, но для его развития нужна инфраструктура.

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