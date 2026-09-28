Дерматолог Галлямова объяснила, когда демодекс на веках опасен

Демодекс обычно присутствует на коже и сам по себе не опасен. Воспаление век может возникнуть, если клещей станет много.

По словам дерматолога Юлии Галлямовой, обнаружение демодекса на ресницах еще не означает, что он вызвал заболевание. Врач учитывает симптомы и количество клещей.

«Клещ демодекс в норме присутствует на коже у всех. Он может вызвать воспаление, когда он в достаточном большом количестве. Мы называем это демодекозом век. Для него существуют соответствующие клинические проявления, такиех как, например, жжение, покраснение, наличие блефарита — хронического воспаления краев век, если его в офтальмолог ставит, покраснение роговицы. То есть то, что мы видим клинически, мы можем предположить, что здесь есть демодекс, который может быть причиной, но это надо еще доказать», — рассказала Галлямова в эфире радио Sputnik.

Для ухода за веками врач посоветовала умываться минимум два раза в день нейтральными средствами, не нарушающими pH кожи. После снятия туши мицеллярной водой нужно умыться пенкой или гелем.

Клещи могут присутствовать и на наращенных ресницах. Мастера по наращиванию советуют очищать их специальной пенкой и обновлять через 3-4 недели, чтобы между ресницами не скапливались сальные отложения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.