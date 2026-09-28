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Турфирмы Забайкалья продали туры на 1,4 млрд рублей в 2025 году

Туризм

В 2025 году 37 турфирм Забайкалья продали 34 954 турпакета на 1,4 млрд рублей, сообщает «Царьград».

По данным Забайкалкрайстата, в крае работали 278 объектов размещения с фондом в 5 728 номеров на 17 946 мест. Их услугами воспользовались 465 165 человек. Объем поступлений в туристической отрасли составил 304,2 млн рублей.

В регионе действовали 734 ресторана, кафе и бара, а также 305 столовых и закусочных. Торговая сеть насчитывала 7 302 магазина и 509 аптек. Кроме того, работали два рынка и прошли 1 485 розничных ярмарок.

Забайкальский край занял 16-е место среди российских регионов по индексу туристической привлекательности. Регион входит в маршрут «Великий чайный путь». В крае обновляют туристическую инфраструктуру и расширяют меры поддержки бизнеса.

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