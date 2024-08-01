Лига безопасного интернета во главе с Мизулиной подает в суд на Лебедева и Дудя*

Мизулина отметила, что интервью содержит сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию лично ее, а также возглавляемой ей организации. Кроме того, она намекнула, что в этой ситуации Лебедев выступил предателем Родины, а Дудя* сравнила с власовцем.

Защищая честь и достоинство, «Лига безопасного интернета» подаст иск в суд в отношении блогера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя*. Организация будет требовать компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

По словам Мизулиной, что полученные средства будут направлены на помощь семьям участников СВО.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.