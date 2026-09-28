Мюнхау заявил, что Запад не готов к войне с Россией

По оценке обозревателя UnHerd Вольфганга Мюнхау, экономические проблемы не позволяют Западу подготовиться к возможной войне с Россией, сообщает «Царьград» .

Мюнхау считает дефицит бюджета США, Франции и Германии удушающим. При этом, по его оценке, у России практически нет долга, а ее бюджетный дефицит несопоставим с западным.

«В результате Западу грозит потенциально разрушительный финансовый кризис», — заявил Мюнхау.

Обозреватель отметил, что на прошлой неделе доходность десятилетних казначейских облигаций США достигла 5,2% — максимума за 21 год. Пенсионные фонды и другие инвесторы продают эти бумаги, поскольку больше не считают их надежными.

«Чьи рынки облигаций рухнут первыми? У кого раньше закончатся перехватчики? Благодаря нашумевшей Общей сельскохозяйственной политике, как бы ее ни критиковали, Европе не грозит остаться без продовольствия. Но по всем остальным направлениям — военному, энергетическому и финансовому — Старый Свет в невыгодном положении», — заявил Мюнхау, слова которого приводит РИА Новости.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не строит агрессивных планов. По его словам, западные политики запугивают население российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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