Кортунов: ЕС может потребовать от Сербии отменить прямые рейсы в Россию

Евросоюз может потребовать от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, ввести визовый режим и прекратить прямое авиасообщение с Москвой, сообщил РИАМО политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Очевидно, что сейчас вопрос отношений с Евросоюзом становится центральным для внешней политики Белграда. А это означает, что все остальные вопросы, в том числе отношения с Россией, будут рассматриваться в контексте предстоящего торга с Брюсселем», — объяснил Кортунов.

Он добавил, что ЕС, вероятно, будет добиваться от Сербии присоединения к санкционной политике в отношении России. Среди возможных требований: введение виз для россиян и прекращение прямых перелетов между Белградом и Москвой. При этом многое будет зависеть от готовности Евросоюза предоставить Сербии встречные уступки или компенсации.

«Если они будут недостаточными, если их не будет вообще, то тогда мы, скорее всего, увидим очень медленное и неохотное движение Белграда в направлении европейских позиций», — отметил политолог.

Кортунов уточнил, что если же Брюссель предложит Белграду достаточно выгодные условия, переход к антироссийским мерам может ускориться. Впрочем, такой сценарий менее вероятен. Дополнительным препятствием для резкого изменения внешнеполитического курса может стать отношение сербского общества к России.

«Значительная часть населения Сербии к России относится по-прежнему с симпатией. Это обстоятельство будет тормозить любые попытки форсированного перехода на позиции Евросоюза в отношении Москвы», — заключил эксперт.

На досрочных парламентских выборах в Сербии 25 октября 2026 года победу одержало оппозиционное движение «Студенческий список», возникшее на волне массовых антиправительственных протестов. Бывший президент страны Александр Вучич признал поражение своей коалиции после 12 лет политического доминирования.

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