Экс-губернатор Кожемяко заявил о замедлении оттока населения с Дальнего Востока

Отток жителей из северных и дальневосточных регионов России существенно замедлился. Об этом Зампредседателя правителя РФ, экс-губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда», сообщает kp.ru .

По словам Кожемяко, после распада СССР отток населения на Камчатке, Чукотке и в Магадане составлял 30–40%. Люди уезжали из-за отмены льгот, снижения зарплат и провалов в крупных стройках.

«Сейчас этот отток существенно замедлился. Возьмите Якутию — там хорошая демографическая ситуация, Сахалин тоже показывает неплохие результаты. В общем-то и в Приморье прошел пик резкого оттока населения. Все-таки Дальний Восток и Арктика — это приоритеты страны, здесь было открыто более 1400 предприятий, а это 200 тыс. новых рабочих мест», — сказал Кожемяко.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса: малые города России могут полностью исчезнуть, поскольку новые жители не восполняют отток населения.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что Россия повторит опыт преодоления демографического кризиса после 1990-х годов.

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