Россия сохранит программу льготных авиабилетов в новом году

В России продолжат субсидировать авиаперелеты в новом году. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, сообщает kp.ru .

В эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда» Кожемяко пояснил, что количество льготных авиабилетов зависит от возможностей государства, бюджета и авиапарка. По его словам, зимой субсидированных перелетов стало меньше, поскольку это не период отпусков.

«Министерство транспорта ведет такую взвешенную политику и рассчитывает, чтобы в летние месяцы проблемы с воздушными судами были решены и количество их увеличено», — сообщил Олег Кожемяко.

С марта этого года скидку 50% на авиабилеты распространили на детей, которые путешествуют без сопровождения родителей. С прошлого года такая льгота действует для детей от 2 до 12 лет, которые летят с родителями.

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