Виктория Боня назвала Louis Vuitton брендом «для бомжей»

Телеведущая Виктория Боня в новом выпуске своего влога на YouTube охарактеризовала продукцию модного дома Louis Vuitton как марку для «бомжей». Она сказала это, находясь в автомобиле вместе со своей дочерью Анджелиной.

По словам знаменитости, она обрадовалась тому, что перестала тратить деньги на подобные вещи. По мнению блогера, товары Louis Vuitton обычно приобретают малообеспеченные люди на последние сбережения, как только у них появляется большая сумма денег.

При этом Боня добавила, что качество изделий у этого бренда хорошее в отличие от марки Chanel. Ее она оценила крайне негативно.

В ходе беседы дочь телеведущей согласилась с критикой. Анджелина отметила, что ей Louis Vuitton никогда не нравился, тогда как достойной альтернативой с отличным качеством обе собеседницы назвали модный дом Hermes.

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