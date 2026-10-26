Межрегиональные соревнования студенческих команд по футболу прошли в Подольске

Межрегиональный турнир прошел на стадионе «Труд» в Подольске. Организаторами мероприятия стали Российский футбольный союз при поддержке НСФЛ, Минспорта России и Российского спортивного фонда.

Четыре студенческие команды боролись за то, чтобы выйти в финал. Это спортсмены из Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина (ИГЭУ), Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) и Московской государственной академии физической культуры (МГАФК).

Фото - © Николай Солдатов, НСФЛ Фото - © Николай Солдатов, НСФЛ Фото - © Николай Солдатов, НСФЛ Фото - © Николай Солдатов, НСФЛ

Турнир выиграла команда Финансового университета из Москвы. Футболистам предстоит сыграть в финальных матчах, которые пройдут в Ессентуках и Железноводске с 16 по 25 ноября 2026 года. Всего в них примут участие 16 команд — около 200 студентов вузов из разных регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд», — уточнил Воробьев.

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