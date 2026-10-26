В Павловском Посаде педагога музыкальной школы поздравили с 80-летием

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко, депутат Московской областной думы Максим Александрович Коркин и председатель совета депутатов округа Роман Игоревич Тикунов поздравили Ирину Александровну Бабаянц с 80-летием.

Педагогический стаж Ирины Бабаянц составляет 60 лет. Все эти годы она посвятила Павлово-Посадской музыкальной школе. В 1972 году педагог окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Среди ее воспитанников — несколько поколений музыкантов и преподавателей.

Более 30 лет Ирина Александровна работала заместителем директора по учебной части. Коллеги и ученики отмечают ее чуткость, требовательность и любовь к детям. Ее труд отмечен многочисленными наградами.

Школьные коллективы под руководством Ирины Бабаянц добивались успехов на конкурсах от зонального до международного уровня. Старший хор стал лауреатом II областного конкурса хорового искусства «Дни славянской письменности и культуры» и постоянным участником международного фестиваля хоровой музыки «Славянские встречи».

По личной инициативе педагога в школе также создали хор мальчиков, который стал визитной карточкой учреждения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.