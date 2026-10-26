Суд в Прокопьевске готовится огласить приговор матери и отчиму избитого мальчика

Приговор матери и отчиму мальчика из Прокопьевска предварительно огласят 3 ноября. Обвиняемые остаются под арестом, ребенку продолжают помогать специалисты, сообщает vse42.ru .

Прокопьевский городской суд 15 октября удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Дело поступило в суд 13 ноября прошлого года, с тех пор прошло около 40 заседаний. Обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, отчим истязал ребенка с мая 2021-го по ноябрь 2024 года: избивал, лишал свободы передвижения, оставлял без одежды в холодном помещении и угрожал убийством. Мать не защищала сына. Впоследствии ее лишили родительских прав в отношении троих детей.

О пропаже мальчика объявили 26 ноября 2024 года. Его нашли спустя двое суток: он прятался в супермаркете. Врачи провели экстренную операцию. Позднее подросток перенес пластические операции, в том числе в Москве.

Сейчас ребенок живет в специализированном учебном заведении с круглосуточным пребыванием и наблюдением.

«Он успешно осваивает образовательную программу, участвует в жизни школы и мероприятиях. С ним продолжают работать специалисты, в том числе медики», — рассказали в министерстве образования Кузбасса.

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