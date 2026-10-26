В Химках пресекают незаконный сброс мусора с помощью «Безопасного региона»

В Химках проводится системная работа по пресечению незаконного сброса мусора. В ходе очередных рейдов в деревне Юрлово сотрудники Управления территориальной безопасности и противодействия коррупции совместно с представителями УМВД России не только выявили ряд нарушений правил утилизации отходов на контейнерных площадках, но и зафиксировали факт сброса, установив причастное лицо. Протокол об административном правонарушении был составлен непосредственно на месте, сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо этого случая, в ходе осмотра территорий были зафиксированы и другие факты сброса крупногабаритного мусора и автомобильных покрышек. Для установления лиц, причастных к нарушениям, и идентификации транспортных средств используются записи системы видеонаблюдения «Безопасный регион». По выявленным эпизодам проводятся проверочные мероприятия для последующего привлечения виновных к административной ответственности.

«Совместно с полицией мы на регулярной основе осуществляем мониторинг зон ТКО. Использование возможностей системы „Безопасный регион“ позволяет фиксировать нарушения в автоматическом режиме и оперативно передавать данные в надзорные органы. Наша цель — обеспечить соблюдение экологических норм и регламентов утилизации на всей территории округа», — сообщил врио заместителя главы городского округа Химки по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

С 1 января 2026 года в Химках было зафиксировано и направлено в работу 286 материалов, касающихся незаконного обращения с отходами. Из них 122 случая находятся на этапе активной проработки, а по 97 фактам вынесены официальные постановления. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 475 000 рублей.

Нарушение требований в области охраны окружающей среды влечет наложение административных штрафов по статье 8.2 КоАП РФ. Для граждан размер взыскания составляет до 3 000 рублей (до 7 000 рублей при повторном нарушении), для должностных лиц — до 30 000 рублей. Для юридических лиц предусмотрены наиболее строгие санкции — до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Химки входят в число лидеров Подмосковья по развитию сети видеонаблюдения «Безопасный регион»: всего в округе работает более 7 400 камер. С начала 2026 года установлено 732 новых устройства, из которых 57 обеспечивают контроль контейнерных площадок. Высокая плотность покрытия позволяет правоохранительным органам эффективно выявлять лиц, причастных к организации незаконных свалок и несанкционированному сбросу мусора.