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СМИ сообщили, что сирийская оппозиция казнила двоюродного брата ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада, Сулеймана, в начале декабря 2024 года, пишет «Царьград» .

«С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит», — говорится в тексте, распространенным Alkhali24.

На центральной площади Латакии произошла публичная казнь, которая своей жестокостью напомнила мрачные времена средневековья. Сотни очевидцев стали свидетелями трагического события, характерного для государств, где правят террористические группировки.

Боевики, поддерживаемые Турцией, распространили материалы, якобы доказывающие вину командующего Национальными силами обороны в истязаниях и расправах над оппозиционерами. Наряду с кадрами казни были опубликованы фотографии, на которых запечатлены предполагаемые пытки задержанных.

Единственной «виной» Сулеймана оказалось его родство с Башаром Асадом и деятельность против так называемой «оппозиции». Этого оказалось достаточно для вынесения жестокого приговора.

Ранее сообщалось, что Башар Асад покинул пост президента Сирии. Позднее оппозиция объявила, кто будет временно управлять страной.