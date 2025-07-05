«Федя не конфликтный»: Лопырева прокомментировала драку футболиста в «Кофемании»

«Я не знаю, что произошло, но одно могу сказать точно: Федя не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт», — сказала бывшая жена футболиста.

Ранее 35-летний спортсмен вступил в перепалку и ударил двух посетителей кафе «Кофемания» — того самого, где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Точные причины конфликта Смолова с посетителями кофейни пока неизвестны.

Позднее выяснилось, что после драки футболист столкнулся с попыткой шантажа. Неизвестные требовали от него более 3 млн рублей за нераспространение компрометирующего видео.