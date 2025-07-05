СК возбудил дело против силовиков из-за избиения свидетеля в Воронеже

Следственное управление СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело против сотрудников Росгвардии и МВД. По предварительным данным, во время обысков они избили свидетеля по делу, сообщает РБК .

По информации проекта «Травмпункт», в апреле силовики проводили обыски по делу активиста Григория Северина, которого обвиняют в дискредитации армии России. Потерпевший Александр Желтухин проходил по делу свидетелем, однако его положили лицом в пол и били по голове, телу и ребрам, не менее 16 раз ударили электрошокером и душили пакетом.

В итоге у Желтухина сломаны 8 ребер, травма грудной клетки, перелом позвонков, ушибы, ссадины и разрыв барабанной перепонки. Он подчеркнул, что дело против силовиков завели по статье о превышении полномочий, но не о пытках.

Пока сотрудников, причастных к делу, установить не удалось. Желтухин рассказал, что они требовали удалить Telegram-канал, в котором публикуется информация о задержании людей. Также они требовали назвать имя администратор канала, что потерпевший и сделал. После избиения его вывезли на пустынную улицу и бросили с пакетом на голове.