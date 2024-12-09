Местонахождение свергнутого Асада отказались раскрывать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить, где находится бывший президент Сирии Башар Асад, который покинул пост главы САР после прихода к власти вооруженной оппозиции. Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России, решение об этом принял лично президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС .

Песков добавил, что в официальном графике Путина не заявлено встречи с бывшим сирийским лидером. Представитель Кремля также не стал говорить, когда президент России в последний раз виделся с Башаром Асадом.

По словам Пескова, о сохранении российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе можно будет беседовать с теми, кто возглавит Сирию после покинувшего страну экс-президента. Пока такие разговоры преждевременны, указали в Кремле.

Вместе с тем Песков отметил, что в Москве «настраивают контакты» с теми, кто может гарантировать безопасность российских военных в САР.