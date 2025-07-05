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Медвежонок сутки не отходил от тела погибшей матери в Иркутской области

Маленький медвежонок больше суток не отходил от тела матери, которую на трассе насмерть сбила машина в Иркутской области, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, малыша у тела медведицы заметили на трассе Жигалово — Киренск. На опубликованных кадрах видно, как медвежонок пытается «разбудить» маму.

Через некоторое время детеныш все же испугался проезжающих мимо автомобилей и сбежал вглубь леса. Местные зоозащитники начали поиски детеныша для его спасения. Шансы малыша самостоятельно выжить — минимальны.

Ранее специалистам удалось найти медведя, разодравшего двух человек около скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. Хищника-людоеда застрелили.