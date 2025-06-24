Задрал двух человек: медведя-людоеда застрелили на Сахалине

Специалистам удалось найти медведя, разодравшего двух человек около скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. Хищника-людоеда застрелили, сообщает «112» .

Накануне медведь внезапно вышел из леса и атаковал четверых мужчин. Он убил двоих, остальным удалось выжить. Один мужчина находится в тяжелом состоянии.

По словам специалистов, поведение хищника было нетипичным и странным. Двухлетняя самка после убийства долго стояла над трупом, не отходя от него. Также она не боялась группы людей.

Кроме того, хищник не реагировал на выстрелы. Медведя удалось спугнуть и отогнать от трупа только через несколько минут. Он убежал в заросли.

Специалисты искали самку почти сутки. В итоге им удалось найти ее. Хищника застрелили утром 24 июня.