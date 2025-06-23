Двое погибли, двое в больнице: медведь напал на людей на Сахалине

Медведь разорвал двух человек в Южно-Сахалинске

Медведь напал на четырех человек в районе скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске, двое погибли, еще двое доставлены в больницу, сообщает SHOT .

В город медведь вышел из леса и сразу набросился на четырех мужчин, стоявших недалеко от него. На месте ЧП сейчас работают экстренные службы.

Один человек умер на месте происшествия, еще один — в машине скорой помощи.

С пострадавшими от нападения хищника работают врачи. Один мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее львы разорвали хозяина парка «Тайган» Олега Зубкова. В крайне тяжелом состоянии пострадавший доставлен в реанимацию. Эти львы уже нападали на человека, но тогда хозяин отказался их усыплять.